Une star du PSG sous le choc !

Ayant valider son ticket pour le dernier carré de la Coupe du monde des clubs, le PSG a pour cela battu le Bayern Munich (2-0). Une rencontre marquée par la terrible blessure de Jamal Musiala, victime d'une sortie musclée de Gianluigi Donnarumma. Alors que les images de l'Allemand ont fait froid dans le dos, le gardien du PSG est aujourd'hui sous le choc.

« Il est injuste de penser qu'il a voulu blesser Musiala »

Agent de Gianluigi Donnarumma, Vincenzo Raiola a lui aussi pris la parole sur cet événement. Pour le média transalpin, il a alors fait savoir : « C'est une question de dixièmes de seconde. Gigio a été le premier à récupérer le ballon et n'a pas pu éviter le tacle. Il est injuste de penser qu'il a voulu blesser Musiala, dont nous espérons qu'il se rétablira au plus vite pour revenir plus fort qu'avant. (...) Une fois dans les vestiaires, il a même allumé son téléphone. Depuis toutes ces années que nous travaillons ensemble, il ne l’a jamais fait. D’habitude, il l’éteint une heure avant le coup d’envoi pour se concentrer sur le match et le rallume après. Cette fois, il m’a envoyé un message pour me dire qu’il était secoué et qu’il ne l’avait pas fait exprès ».