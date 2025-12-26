Zinedine Zidane : Le mariage secret !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C’est un secret de Polichinelle. Zinedine Zidane sera selon toute vraisemblance le prochain sélectionneur de l’équipe de France après le départ de Didier Deschamps à l’issue de la prochaine Coupe du monde. Et selon Fabrizio Romano, le mariage est quasiment acté puisqu’il existerait un accord secret avec la FFF.

C'est l'immense favori et même le seul candidat à la succession de Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France. Zinedine Zidane devrait effectivement être le prochain sélectionneur des Bleus. Un mariage attendu depuis très longtemps et qui se confirme selon les informations de Fabrizio Romano qui révèle l'existence d'un accord secret.

Zidane, accord secret avec la FFF ? « En ce moment, je dirais non, car il n’était déjà pas intéressé par la Premier League quand il était complètement libre. Il a eu des possibilités, je me souviens de Manchester United il y a quelques années, mais n’a jamais été intéressé par la Premier League, donc il n’est pas un candidat », révèle le journaliste italien dans le Here We Go Podcast avant de poursuivre.