Zinedine Zidane dit oui à l’Algérie !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a disputé son premier match en Coupe d’Afrique des Nations mercredi face au Soudan, Luca Zidane est revenu sur son choix de changer de nationalité sportive pour représenter l’Algérie. Le gardien âgé de 27 ans en a bien évidemment parlé avec sa famille et notamment son père, Zinedine Zidane, qui a soutenu sa décision.

Avant de faire ses grands débuts à la Coupe d’Afrique des Nations, Luca Zidane s’est confié dans un entretien accordé à beIN SPORTS. Il y a maintenant trois mois, le gardien âgé de 27 ans a décidé de représenter les couleurs de l’Algérie, pays de ses grands-parents, un choix sur lequel il est revenu.

« J’en ai parlé bien sûr avec ma famille, ils étaient tous contents pour moi » « Je suis content de pouvoir faire partie de cette sélection, de pouvoir défendre mon pays », a déclaré Luca Zidane. « Dès que le coach et le président de la fédération m’ont contacté, c’était une évidence pour moi d’aller en sélection et de pouvoir représenter son pays. J’en ai parlé bien sûr avec ma famille, ils étaient tous contents pour moi. »