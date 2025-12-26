Zinedine Zidane dit oui à l’Algérie !

Alors qu’il a disputé son premier match en Coupe d’Afrique des Nations mercredi face au Soudan, Luca Zidane est revenu sur son choix de changer de nationalité sportive pour représenter l’Algérie. Le gardien âgé de 27 ans en a bien évidemment parlé avec sa famille et notamment son père, Zinedine Zidane, qui a soutenu sa décision.
Avant de faire ses grands débuts à la Coupe d’Afrique des Nations, Luca Zidane s’est confié dans un entretien accordé à beIN SPORTS. Il y a maintenant trois mois, le gardien âgé de 27 ans a décidé de représenter les couleurs de l’Algérie, pays de ses grands-parents, un choix sur lequel il est revenu.
« J’en ai parlé bien sûr avec ma famille, ils étaient tous contents pour moi »
« Je suis content de pouvoir faire partie de cette sélection, de pouvoir défendre mon pays », a déclaré Luca Zidane. « Dès que le coach et le président de la fédération m’ont contacté, c’était une évidence pour moi d’aller en sélection et de pouvoir représenter son pays. J’en ai parlé bien sûr avec ma famille, ils étaient tous contents pour moi. »
« Comme tout père, il était derrière moi »
Son père, Zinedine Zidane, a bien évidemment eu son mot à dire et l’a soutenu dans son choix, sans pour autant l’influencer. « Quel conseil m’a donné mon père ? Comme tout père, il était derrière moi. Il m’a dit : “de toute façon, c’est ton choix. Moi, je peux te donner des conseils, mais le dernier choix, c’est toi qui va le prendre” », a ajouté Luca Zidane.