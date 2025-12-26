Du jamais vu au PSG : La signature qui le fait halluciner !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le sélectionneur du Portugal doit être ravi de l’évolution du PSG ces derniers mois. Et pour cause, le club de la capitale s’appuie sur plusieurs internationaux portugais, à commencer par Nuno Mendes dont le rendement impressionne Roberto Martinez qui n’a jamais vu une telle polyvalence pour un latéral gauche.

Cela fait plusieurs mois que le PSG enchaîne les succès, notamment grâce à la montée en puissance de ses joueurs portugais. De quoi faire le bonheur de Roberto Martinez. Le sélectionneur du Portugal est notamment très impressionné par Nuno Mendes.

Martinez impressionné par Mendes « Nuno Mendes le meilleur latéral gauche ? C’est le plus polyvalent. Nuno peut jouer sur les ailes ou dans l’axe, il peut jouer davantage comme un numéro 10 que comme un latéral, il sait se projeter dans la surface, il peut jouer comme un troisième défenseur central… Je n’ai jamais vu un latéral gauche aussi performant à autant de postes différents », confie-t-il dans les colonnes de MARCA.