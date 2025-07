Lionel Messi : La fake news avec Cristiano Ronaldo !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en décembre prochain, Lionel Messi est libre de discuter avec d'autres clubs s'il souhaite quitter l'Inter Miami. Une opportunité sur laquelle l'Arabie Saoudite souhaiterait sauter, au point qu'Al-Ahli soit prêt à toutes les folies pour attirer La Pulga et offrir au monde un dernier choc face à Cristiano Ronaldo. Toutefois, Guillem Balague, journaliste proche de l'entourage de Lionel Messi dénonce une fake news.

L'avenir de Lionel Messi est au coeur de toutes les spéculations. Et pour cause, son contrat avec l'Inter Miami s'achève à la fin de l'année 2025 et son futur n'est pas encore décidé. Une aubaine pour l'Arabie Saoudite qui rêve de réunir à nouveau l'Argentin et Cristiano Ronaldo dans le même championnat ce qui n'est pas arrivé depuis 2018, et le départ du Portugais pour la Juventus. Et selon les informations de L'EQUIPE, c'est Al-Ahli qui tenterait de convaincre Lionel Messi de signer. Le récent vainqueur de la Ligue des champions asiatique compte d'ailleurs dans ses rangs plusieurs joueurs bien connus en Europe à l'image de Roberto Firmino, Allan Saint-Maximin, Franck Kessié ou encore Edouard Mendy.

Messi en Arabie Saoudite, une fake news ? Cependant, Guillem Balague vient jeter un énorme froid dans ce dossier. Le journaliste espagnol, notamment auteur de la biographie officiel de Lionel Messi, est réputé comme étant proche de l'entourage de l'Argentin. Et il assure qu'il n'existe aucun contact entre La Pulga et Al-Ahli, parlant même de « fake news ». Guillem Balague ajoute que selon lui, Lionel Messi finira par prolonger son contrat à l'Inter Miami d'au moins un an afin de participer à la Coupe du monde 2026 qui se déroulera notamment aux Etats-Unis. Par conséquent, le retrouvailles entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, ce n'est pas pour tout de suite.