Mercato - OM : Deux gros transferts confirmés !

Hugo Chirossel - Journaliste

Après avoir enregistré trois arrivées depuis l’ouverture du mercato estival, l’OM a identifié six autres postes à renforcer d’ici à la fermeture du marché des transferts et espère notamment recruter un défenseur central gaucher et un ailier gauche. En ce sens, La Provence a confirmé que Nayef Aguerd et Igor Paixão sont deux joueurs très appréciés.

Après avoir entamé son mercato par les arrivées de libres d’Angel Gomes (24 ans) et de CJ Egan-Riley (22 ans), l’OM a officialisé la semaine dernière le transfert de Facundo Medina (26 ans) en provenance du RC Lens. L'international argentin (7 sélections) pourrait en revanche être amené à évoluer comme latéral, car Marseille est toujours à la recherche d’un défenseur central gaucher.

Aguerd et Paixão ciblés par l’OM En ce sens, La Provence confirme une piste très appréciée par la direction olympienne, celle menant à Nayef Aguerd (29 ans). De retour après avoir passé la saison dernière en prêt à la Real Sociedad, l’international marocain (55 sélections) est sous contrat jusqu’en juin 2027 avec West Ham. Un dossier qui devrait être assez onéreux et concurrentiel, puisque selon Foot Mercato, Sunderland, l’Atlético Madrid, le Bayer Leverkusen, l’AS Rome et l’AC Milan sont également intéressés.