Mercato : Le PSG annonce deux départs… à Mbappé

Le Paris Saint-Germain va retrouver ce mercredi Kylian Mbappé, dans le cadre des demi-finales du Mondial des clubs. Un véritable choc que tout le monde attend avec impatience, puisque la séparation ne s’est pas vraiment faite dans les meilleures circonstances entre le club parisien et la star française, qui évolue désormais au Real Madrid.

Ne parlez plus de Kylian Mbappé aux Parisiens. Porté aux nues et véritable idole du Parc des Princes, l’attaquant français est carrément devenu persona non grata dans la Capitale. Il faut dire que son départ d’il y a un an a fait beaucoup de bruit, sans oublier que sans lui le PSG a remporté sa première Ligue des Champions, alors que des nombreux observateurs lui prédisaient une catastrophe.