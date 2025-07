La grande décision du clan Mbappé avant le PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Parti du PSG il y a un an, Kylian Mbappé n'en a pas totalement fini avec le club de la capitale. En effet, de nombreux conflits sont actuellement en cours entre les deux parties. De quoi pimenter un peu plus la rencontre entre le PSG et le Real Madrid prévue ce mercredi. Mais voilà qu'à quelques heures des retrouvailles, le clan Mbappé préfère éviter parler de ces dossiers.

Entre le PSG et Kylian Mbappé, la séparation a été houleuse. En effet, aujourd'hui, la guerre est déclarée entre les deux camps. Tandis que le désormais joueur du Real Madrid réclame 55M€ de salaires et primes impayés, le club de la capitale refuse pour le moment de payer. Un conflit qui ne s'arrête pas là puisque dernièrement, Mbappé a déposé plainte, visant le PSG pour harcèlement moral et tentative d'extorsion de signature remontant à 2023 quand il avait été placé dans le loft parisien.

« Nous ne communiquons pas » Alors que le PSG et Kylian Mbappé vont se retrouver ce mercredi à la Coupe du monde des clubs, la guerre fait donc rage entre eux en coulisses. Un conflit que l'avocat du Français ne veut actuellement pas commenter. En effet, pour L'Equipe, Pierre-Olivier Sur a fait savoir : « Vous comprendrez qu'à quelques jours du match entre le PSG, dont nous sommes supporters, et Kylian Mbappé, dont nous sommes évidemment supporters inconditionnels, nous ne communiquons pas ».