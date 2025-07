PSG : Attaqué par une légende, le clan Donnarumma sort du silence !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Auteur d'une sortie appuyée lors de PSG-Bayern Munich, Gianluigi Donnarumma a été l'origine de la grave blessure de Jamal Musiala. Un choc côté bavarois suite auquel Manuel Neuer avait été virulent à l'égard du gardien du PSG. Agent de Donnarumma, Vincenzo Raiola a souhaité répondre à ce qu'a pu dire la légende allemande et gardien du Bayern Munich.

Suite à la blessure de Jamal Musiala, Manuel Neuer n'avait donc pas été très tendre avec Gianluigi Donnarumma. Gardien du Bayern Munich, l'Allemand avait alors balancé à propos de son homologue du PSG : « C’est une situation dans laquelle on ne doit pas intervenir de cette manière ! C’est risqué. Il accepte délibérément le risque de blesser son adversaire Je suis allé vers lui et je lui ai dit : "Tu ne veux pas aller voir notre joueur ?" Par respect, il faut aller voir le garçon et lui souhaiter un bon rétablissement. Il l’a finalement fait. (…) Il faut toujours faire preuve de fair-play. Moi, j’aurais réagi différemment ».