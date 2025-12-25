Grosse signature au PSG : Le coup de pression inattendu !

Pierrick Levallet

Et si Ibrahima Konaté signait au PSG à l’issue de la saison ? Ce scénario est envisageable. L’international français est en fin de contrat avec Liverpool, et les négociations pour sa prolongation n’avanceraient pas vraiment. Cependant, les Reds ne désespéreraient pas pour sa signature mais lui mettraient malgré tout la pression pour régler le dossier rapidement.

Le PSG va faire l’impasse sur le mercato hivernal. Comme Le10Sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le club de la capitale a prévu de ne recruter personne en janvier. En revanche, les Rouge-et-Bleu devraient être actifs cet été sur le marché des transferts. Les dirigeants parisiens auraient d’ailleurs déjà activé quelques pistes sur le mercato.

Le PSG suit Konaté de très près Le PSG garderait notamment un œil attentif sur la situation d’Ibrahima Konaté. Le défenseur central de 26 ans voit son contrat expirer en juin prochain à Liverpool. Et les négociations pour sa prolongation en Premier League seraient au point mort pour le moment. Toutefois, les Reds ne désespéreraient pas sur ce dossier.