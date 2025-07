Dembélé annonce un «rêve» avec le PSG !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Revenu à 100 % de ses capacités après une blessure à la cuisse, Ousmane Dembélé s’est rapidement montré décisif avec le PSG, qui affronte ce dimanche soir Chelsea en finale de la Coupe du monde des Clubs. Pour le numéro 10, principal favori à l’édition 2025 du Ballon d’Or, tout ce qui se passe actuellement est un véritable rêve.

Le PSG continue de marquer l’histoire. Le club parisien arrive au terme d’une saison 2024-2025 historique, marquée par le sacre en Ligue des Champions le 31 mai dernier. Mais les hommes de Luis Enrique pourraient glaner un nouveau trophée ce dimanche soir avec la finale de la Coupe du monde des Clubs contre Chelsea à New-York (21h). L’occasion rêvée pour Ousmane Dembélé , décisif lors des deux dernières rencontres face au Bayern Munich et au Real Madrid , de conforter un peu plus son statut de grand favori pour le prochain Ballon d’Or.

« Pour moi, sur le Ballon d’Or, il doit y avoir des conditions sine qua non, non seulement des buts et passes décisives mais aussi de faire gagner à l’équipe des trophées. Le joueur qui a fait tout ça c’est Dembélé, avec beaucoup d’écart sur les autres joueurs. C’est mon opinion », rappelait encore Luis Enrique à ce sujet il y a quelques jours. S’il a longtemps refusé d’évoquer la distinction, Dembélé en rêve désormais, lui qui symbolise parfaitement le renouveau du PSG en 2025.

« C'est un moment de rêve »

Attendu au tournant face à Chelsea ce dimanche soir, le numéro 10 du PSG savoure cette saison historique sous les couleurs Rouge et Bleu. « J'ai travaillé dur pour arriver jusqu'ici et les récompenses sont bonnes, mais je me concentre sur le fait de donner tout ce que j'ai à l'équipe et d'accomplir encore plus de choses ensemble. C'est un moment de rêve, notre ambition est à son comble et nous voulons continuer à écrire l'histoire avec le PSG. Chelsea sera un adversaire très exigeant », a-t-il confié auprès de MARCA.