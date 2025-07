PSG : Le tacle surprise à l’OM !

Alexis Brunet

Cet été, l’OM a déjà bien renforcé sa défense centrale avec les arrivées de Facundo Medina et de CJ Egan-Riley. L’Anglais vient d’ailleurs de débarquer à Marseille et il a déjà envoyé un petit tacle au PSG. Le joueur de 22 ans a affirmé que l’OM était le plus grand club de France. Une déclaration surprenante, surtout vu la forme actuelle de l’équipe de Luis Enrique.

Après une belle deuxième place cette saison, l’OM compte faire encore mieux l’année prochaine. Les Marseillais espèrent pouvoir titiller encore plus le PSG, mais ils veulent surtout aller loin en Ligue des champions, ce qui ne sera pas une chose aisée. Pour y arriver, des renforts sont nécessaires et Pablo Longoria a déjà commencé à s’activer. Le président marseillais a ramené trois nouveaux joueurs à Roberto De Zerbi, deux en défense centrale avec Facundo Medina et CJ Egan-Riley, et un au milieu de terrain avec Angel Gomes.

CJ Egan-Riley tacle le PSG Ce dimanche, CJ Egan-Riley a officiellement posé ses valises à l’OM. Le défenseur central a pu goûter à la ferveur marseillaise et il a d’ailleurs brossé les supporters phocéens dans le sens du poil. Interrogé par le site officiel de sa nouvelle équipe, l’Anglais a déclaré que l’OM était le plus grand club de France, devant donc le PSG, entre autres. « Je sais que c’est une ville avec une grande histoire. Les supporters marseillais sont très réputés. Ils vivent et respirent le football. C’est pareil pour moi. On le ressent déjà rien qu’en voyant l’ambiance de la ville, des supporters et de tout le reste. Quelle importance à ce club pour moi ? C’est le plus grand club de France et il y a tellement de grands joueurs et de grands noms qui ont joué ici et j’espère que je pourrai bien représenter l’écusson. Et je donnerai tout ce que j’ai à la ville de Marseille. »