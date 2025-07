Luis Enrique - PSG : La statistique affolante !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le 5 juillet 2023, le PSG nommait Luis Enrique entraîneur du club de la capitale. Sous ses ordres, l'effectif parisien a toujours remporté chaque trophée national et a même réussi là où il avait échoué la saison dernière au stade des demi-finales de la Ligue des champions. D'ailleurs, cette finale en 2024 fut l'unique match qu'Enrique a manqué au Paris Saint-Germain.

Au Paris Saint-Germain, l'heure est à la préparation d'une deuxième finale historique après celle en Ligue des champions qui fut magique le 31 mai dernier. Et pour cause, les hommes de Luis Enrique survolaient les débats à l'Allianz Arena de Munich face à l'Inter et raflaient la première C1 de l'histoire du club parisien après un large succès (5-0).

Finale de Coupe du monde des clubs après la Ligue des champions Un mois et demi plus tard, le PSG pourrait devenir champion du monde après avoir été cherché une couronne européenne puisque ce dimanche soir au MetLife Stadium dans le New Jersey se déroulera la finale de la Coupe du monde des clubs entre le Paris Saint-Germain et Chelsea. Une victoire permettrait à Luis Enrique et son équipe d'écrire une nouvelle page symbolique du club.