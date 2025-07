PSG : Le sale tour de Donald Trump !

Alors que le PSG s’apprête à disputer la finale de la Coupe du monde des clubs face à Chelsea, la présence annoncée de Donald Trump pourrait bouleverser l’organisation du match. En raison d’un important dispositif de sécurité, les supporters parisiens ne pourront pas organiser de cortège dans les rues de New York avant la rencontre.

Ce dimanche soir, à 21h, le PSG affronte Chelsea pour la finale de la Coupe du monde des clubs. Un match très attendu qui permettrait au club de la capitale d’ajouter une ligne à son palmarès après une saison très prolifique. Les hommes de Luis Enrique ont notamment déjà remporté le Trophée des champions, le championnat, la Coupe de France et la Ligue des champions. Une victoire face aux Blues apporterait un cinquième trophée au PSG cette saison.

« Le président Trump sera à la finale. Il adore le football. Lors de son premier mandat en tant que président, il y avait un but de football dans le jardin de la Maison-Blanche. Le président Trump est le président des États-Unis, l’un des pays hôtes de la Coupe du Monde, et il a immédiatement embrassé la Coupe du Monde des Clubs. Des événements comme ceux-ci sont des événements énormes. Vous ne pouvez pas organiser des tournois comme celui-ci sans son soutien. »

En conférence de presse ce jeudi, Gianni Infantino , le président de la FIFA , a expliqué que Donald Trump sera présent pour la finale de la Coupe du monde des clubs entre le PSG et Chelsea :

«Pas de cortège des supporters parisiens»

Cependant, cette présence pourrait bel et bien desservir le PSG. En effet, d’après les informations du journaliste de RMC Sport, Arthur Perrot, cette venue du président des États-Unis à New York pour observer la finale entre le PSG et Chelsea pourrait empêcher un cortège de supporters parisiens.

« En raison de la venue de Donald Trump au MetLife Stadium et donc d’un dispositif de sécurité plus important (avec des routes fermées), pas de cortège des supporters parisiens présents à New York », explique le journaliste sur son compte X.