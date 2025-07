Désiré Doué - PSG : Le jour où tout a basculé

Avant de débarquer au PSG à l’été 2024, Désiré Doué faisait le bonheur du Stade Rennais, mais le parcours du milieu offensif n’a pas été de tout repos et un évènement a tout changé pour lui. C’était en avril 2023 lors d’un OL - Rennes et Bruno Génésio l’avait alors sorti seulement 17 minutes après son entrée en jeu. Un épisode formateur pour le jeune Français.

« C’est certain que cette sortie l’avait affecté »

Mais avant de marquer des doublés en finale de Ligue des champions avec le PSG, Désiré Doué évoluait avec le Stade Rennais et cela ne s’est pas toujours bien passé pour lui. Pierre-Emmanuel Bourdeau, un ancien formateur de l'actuel Parisien, s’est notamment rappelé pour Foot Mercato d’un évènement peu commun pour le Français. Ce dernier avait été sorti par Bruno Génésio seulement 17 minutes après son entrée en jeu lors d’un OL - Rennes, ce qui l'avait marqué, mais qui lui a surtout fait comprendre certaines choses. « On a déjà reparlé de cette anecdote avec Bruno (Genesio). Ça lui a fait comprendre que le collectif était toujours central dans son projet, et on voit aujourd’hui à Paris qu’il est tourné vers le bien-être de son équipe. Ce qu’il fait, c’est formidable. C’est certain que cette sortie l’avait affecté, et ça restera un moment fort de son parcours. »