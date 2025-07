Real Madrid : Un transfert à 50M€ pour dégoûter le PSG ?

Ibrahima Konaté est un homme convoité sur le marché des transferts. Le défenseur central a notamment attiré l’attention du PSG et du Real Madrid. Les deux géants européens pourraient attendre l’été prochain pour le recruter gratuitement, mais les dirigeants madrilènes pourraient également s’acquitter d’un chèque de 50M€ dès cet été. Explications.

Pour le moment, le PSG n’a pas encore lancé son mercato dans le sens des arrivées. Pourtant, Luis Campos est actif et cela même depuis plusieurs semaines. Le conseiller football parisien tente de faire venir le défenseur central de Bournemouth Illya Zabarnyi , mais cela n’avance pas en raison de la somme demandée par la formation de Premier League , à savoir 70M€.

Konaté en plan B ?

Illya Zabarnyi pourrait finalement ne pas rejoindre le PSG, mais Luis Campos a déjà assuré le coup et possède d’autres pistes. Ibrahima Konaté est par exemple sur la liste du dirigeant parisien et il pourrait donc rejoindre les nombreux internationaux français que compte le club de la capitale. Toutefois, le central serait plus vu comme une opportunité de marché pour l’été prochain, date à laquelle il sera libre de tout contrat, s’il n’a pas prolongé d’ici là, ce qui est plutôt la tendance actuellement.