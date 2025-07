PSG : Hakimi déclare sa flamme à une autre équipe

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Brillant tout au long de la saison 2024/2025 sous les couleurs du PSG, Achraf Hakimi a incontestablement franchi un cap. Pilier du collectif de Luis Enrique, le latéral marocain a été l’un des grands artisans du titre européen décroché par le PSG. Mais un autre maillot procure d’intenses émotions chez l’arrière droit, celui du Maroc.

Auteur d’une saison XXL avec le PSG , Achraf Hakimi a franchi un cap sous les ordres de Luis Enrique . Plus régulier, plus décisif, le latéral marocain a brillé aussi bien en Ligue 1 qu’en Ligue des champions. De quoi relancer sérieusement le débat autour du Ballon d’Or africain … voire du Ballon d’Or tout court. Pour le journaliste Hervé Penot, la réponse est claire : Hakimi mérite désormais le haut du tableau.

Hakimi snobé en 2024

Un discours objectif, d’autant que le journaliste de L’Equipe avait été peu généreux avec Hakimi lors de la précédente édition. « Quand je suis allé pour le meilleur joueur africain l’année dernière, on me disait que ce n’était pas normal. Mais je disais que Ademola Lookman méritait son trophée. Avec le PSG, il était bon, mais il n’était pas celui de cette saison . Je ne sais même pas si je l’aurais mis dans les trois. En plus, c’est un joueur que j’adore » a confié Penot au cours d’un entretien accordé à la chaîne Youtube Aliotalk.