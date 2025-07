«Extraordinaire», le PSG les met sous le choc !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’une saison exceptionnelle, le PSG peut conclure en beauté ce dimanche soir face à Chelsea en finale de la Coupe du monde des Clubs. Considéré depuis plusieurs mois comme la meilleure équipe du monde, le club parisien a impressionné plusieurs personnalités comme Ronaldo, Lucien Favre, ou encore Philippe Montanier.

Le PSG impressionne de nombreux observateurs. Vainqueur de sa première Ligue des Champions à la fin du mois de mai, le club de la capitale a poursuivi sur sa très belle lancée. Qualifié pour la finale de la Coupe du monde des Clubs, Paris a l’occasion de remporter un nouveau trophée cette saison, et la formation de Luis Enrique ne compte pas la manquer. En attendant, plusieurs personnalités se sont exprimées sur la force du PSG sur les derniers mois.

« C’est extraordinaire ce qu’ils font, tout le monde est unanime »

« Gagner, c’est une chose, mais gagner avec la manière est encore plus beau. C’est extraordinaire ce qu’ils font, tout le monde est unanime. Ils savent jouer au football mais ils courent surtout tous sans arrêt. J’admire vraiment cette façon de récupérer le ballon sans faire de fautes. Tu n’as pas besoin de leur dire de faire des courses, c’est naturel et c’est très rare. Ils ont une équipe jeune, disciplinée, avec un coach exceptionnel. On est parti pour quelques années », a ainsi confié Lucien Favre au Parisien. L’entraîneur suisse n’est pas le seul à avoir été impressionné par ce PSG.