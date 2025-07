PSG - Transfert d’Hakimi : La grosse annonce en direct !

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Transféré à l'Inter Milan à l'été 2020, Achraf Hakimi n'entrait donc pas dans les plans du Real Madrid qui n'avaient pas hésité à s'en séparer. Le latéral droit marocain est désormais devenu une référence mondiale à son poste au sein du PSG, et il a évoqué mercredi soir en direct sur DAZN les circonstances de son départ du Real Madrid il y a cinq ans.

« Je prends du plaisir avec cette équipe »

Et Achraf Hakimi a ensuite évoque son rôle majeur au sein du PSG, et sa liberté de mouvements sur le terrain : « Ils m’ont laissé faire ce que j’aime bien faire, jouer et prendre du plaisir. Avec ce coach qui m’a donné sa confiance et la liberté de jouer de temps en temps au milieu mais aussi de défendre. La vérité, c’est que je suis très content et je prends du plaisir avec cette équipe », confie le latéral droit du PSG.