PSG : La fin de deux joueurs annoncée en direct !

Le chantier défensif du PSG pourrait bien prendre un tournant radical cet été. Si le PSG s’est déjà renseigné sur certains profils notamment celui d’Ilya Zabarnyi, deux cadres du vestiaire parisien pourraient bien être poussés vers la sortie après la Coupe du monde des clubs : Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez.

Deux champions du monde poussés vers la sortie ?

Même constat pour Lucas Hernandez, recruté à prix d’or au Bayern Munich en 2023, mais régulièrement fragilisé par ses blessures. « Quand tu vois Lucas Hernandez et Kimpembe qui coûtent beaucoup d’argent et qui ne sont pas revenus à leur niveau. Tu es à chaque fois en danger lorsque Hernandez est sur le terrain. Pour moi, ce n’est plus un joueur de haut niveau. Est-ce qu’il n’y a pas un packaging à faire avec Hernandez et Kimpembe en Arabie Saoudite !? » a lâché Walid Acherchour.