Marco Verratti, énorme deal bouclé à Paris ?

Arrivé au tout début du projet QSI, Marco Verratti a été l’un des visages du Paris Saint-Germain pendant une décennie. Il est finalement sorti par la petite porte avec un transfert au Qatar en septembre 2023, mais l’international italien reste toujours très attaché à la Capitale française, où il a un pied à terre.

Lors de son arrivée, Luis Enrique a lancé un énorme ménage au PSG. Les victimes ont été nombreuses et on se souvient surtout de Marco Verratti, qui aurait été poussé vers la sortie après des années et des années passées au service du club parisien.