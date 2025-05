Mercato - OM : L’annonce cash sur le feuilleton du moment !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

18 mois seulement après son retour de prêt de Botafogo, Luis Henrique serait susceptible de définitivement quitter la cité phocéenne pendant le mercato d’été. Les discussions entre l’Inter et l’OM iraient bon train, un accord se dessinant de jour en jour avec comme objectif pour le club milanais de compter sur le Brésil pour le Mondial des clubs.

Moins d’un an seulement après sa prolongation de contrat à l’ OM jusqu’en juin 2028, Luis Henrique semble sur le départ. L’ailier gauche également utilisé un temps piston par Roberto De Zerbi cette saison est un cas qui a fait tourner pas mal de têtes sur le marché des transferts ces dernières semaines. Que ce soit à Manchester United , au Bayern Munich et surtout à l’Inter.

Luis Henrique avec l’Inter pour la Coupe du monde des clubs ?

Le journaliste italien a confié sur son site internet que l’accord entre l’Inter et l’OM ne serait plus qu’à un pas et que Luis Henrique semble plus proche que jamais de porter la tunique des Nerazzurri. Le projet du pensionnaire de Serie A, champion d’Italie, serait de boucler la venue de Luis Henrique pour qu’il puisse prendre part à la Coupe du monde des clubs aux États-Unis (15 juin-13 juillet).