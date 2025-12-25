La mésaventure d’un joueur du PSG avec sa femme !

Le PSG a donc terminé l’année 2025 avec une victoire en Coupe de France face au Vendée Fontenay Foot. Suite à cela, les joueurs de Luis Enrique ont pu bénéficier de quelques jours de vacances pour les fêtes. Matvey Safonov en a alors profité pour partir en Suisse avec sa femme, mais voilà que ça ne s’est pas forcément passé comme prévu.
Pour Matvey Safonov, les dernières semaines ont été particulières. Alors que le gardien du PSG n’avait pas joué depuis le début de la saison, il a profité de la blessure de Lucas Chevalier pour enchainer les titularisations. Le Russe a alors brillé avec comme point d’orgue cette séance de tirs au but exceptionnelle contre Flamengo. Mais voilà que Safonov s’est fracturé la main, ce qui va l’obliger à rester sur le côté pendant environ un mois.
« Notre voyage n'a pas commencé sous les meilleurs auspices »
En attendant de revenir sur les terrains, Matvey Safonov est parti en vacances comme tous les joueurs du PSG. Direction la Suisse pour le Russe et sa femme. Un voyage qui s’est accompagné d’une mésaventure. En effet, rapportée par Championat, la femme de Safonov raconte : « N'ayant pas le temps d'aller loin, nous avons choisi la Suisse. C'est à une heure de vol, plus une heure et demie de route. Nous avons cinq jours complets sur place. Une vue magnifique, un hôtel splendide et des moments précieux ensemble, sans avoir à nous soucier du ménage, des réveils matinaux et autres tâches ménagères. Mais notre voyage n'a pas commencé sous les meilleurs auspices. Nous sommes arrivés à l'aéroport sans passeport… Dans la précipitation de notre voyage, nous n'avons apparemment pas réalisé que nos cartes d'identité ne suffiraient pas ».
« Je réalise une fois de plus que j'ai épousé un homme »
« Matvey est allé au guichet, s'est renseigné sur la marche à suivre, et on nous a aidés à changer nos billets pour le vol suivant. Je suis resté à l'écart et j'ai simplement attendu la décision. Matvey est venu et a dit qu'il rentrerait chercher nos passeports et reviendrait. J'ai attendu, je suis allée manger, j'ai fait un peu de travail en ligne que j'avais remis à plus tard, et deux heures plus tard, mon mari est revenu. Nous avons encore patienté un peu, bu un café, puis nous sommes allés embarquer. En route pour l'avion, j'ai découvert qu'il m'avait acheté un billet en classe affaires et lui-même un billet en classe économique. Il ne restait qu'une place en classe affaires. J'ai commencé à discuter avec lui, à essayer d'échanger nos places, en lui expliquant qu'avec sa taille et la meilleure visibilité qu'il offrait, il devrait voyager en classe affaires. Il a dit quelque chose comme : « Marusya, c'est la seule bonne solution. Je veux que tu sois à l'aise. » Il a souri et est retourné à sa place, en mettant un masque et une casquette. Bien sûr, dans des moments comme celui-ci, je réalise une fois de plus que j'ai épousé un homme. Un vrai », a poursuivi la femme de Safonov.