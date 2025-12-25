La mésaventure d’un joueur du PSG avec sa femme !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le PSG a donc terminé l’année 2025 avec une victoire en Coupe de France face au Vendée Fontenay Foot. Suite à cela, les joueurs de Luis Enrique ont pu bénéficier de quelques jours de vacances pour les fêtes. Matvey Safonov en a alors profité pour partir en Suisse avec sa femme, mais voilà que ça ne s’est pas forcément passé comme prévu.

Pour Matvey Safonov, les dernières semaines ont été particulières. Alors que le gardien du PSG n’avait pas joué depuis le début de la saison, il a profité de la blessure de Lucas Chevalier pour enchainer les titularisations. Le Russe a alors brillé avec comme point d’orgue cette séance de tirs au but exceptionnelle contre Flamengo. Mais voilà que Safonov s’est fracturé la main, ce qui va l’obliger à rester sur le côté pendant environ un mois.

« Notre voyage n'a pas commencé sous les meilleurs auspices » En attendant de revenir sur les terrains, Matvey Safonov est parti en vacances comme tous les joueurs du PSG. Direction la Suisse pour le Russe et sa femme. Un voyage qui s’est accompagné d’une mésaventure. En effet, rapportée par Championat, la femme de Safonov raconte : « N'ayant pas le temps d'aller loin, nous avons choisi la Suisse. C'est à une heure de vol, plus une heure et demie de route. Nous avons cinq jours complets sur place. Une vue magnifique, un hôtel splendide et des moments précieux ensemble, sans avoir à nous soucier du ménage, des réveils matinaux et autres tâches ménagères. Mais notre voyage n'a pas commencé sous les meilleurs auspices. Nous sommes arrivés à l'aéroport sans passeport… Dans la précipitation de notre voyage, nous n'avons apparemment pas réalisé que nos cartes d'identité ne suffiraient pas ».