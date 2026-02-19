JO d'hiver 2026 : Un athlète cyberharcelé, «il y a eu plein de menaces de mort»

Ce vendredi 13 février, Mikhail Shaidorov a été sacré champion olympique de patinage artistique. A la surprise générale, le Kazakhstanais a battu le grandissime favori de la discipline : Ilia Malinin. Ayant chuté à deux reprises, l'Américain est passé totalement à côté de sa prestation, et ce, parce qu'il a craqué face au cyberharcèlement dont il est victime.
A la surprise générale, Mikhail Shaidorov a remporté l'épreuve de patinage artistique aux Jeux Olympiques d'hiver 2026, et ce, le vendredi 13 février. Le Kazakhstanais a réussi l'immense exploit de battre le grandissime favori : Ilia Malinin. Ayant chuté à deux reprises, l'Américain a totalement manqué sa prestation, ayant terminé à la huitième place. Trois jours plus tard, Ilia Malinin a affirmé qu'il avait sombré à cause du cyberharcèlement dont il est victime.
«Ça a vraiment joué sur sa santé mentale»
« Sur la plus grande scène du monde, ceux qui semblent les plus forts peuvent encore mener des combats invisibles à l’intérieur d’eux-mêmes. Même vos souvenirs les plus heureux peuvent finir par être ternis par le bruit. La haine ignoble en ligne attaque l’esprit et la peur l’attire dans les ténèbres, peu importent les efforts que vous déployez pour rester sain d’esprit malgré la pression incessante et insurmontable. Tout cela s’accumule à mesure que ces moments défilent devant vos yeux, entraînant un effondrement inévitable. Voici cette version de l’histoire », a posté Ilia Malinin sur son compte Instagram.
«Tu voyais qu'il n'était pas là»
Présent sur le plateau de France TV Sport ce mercredi, Benoit Richaud a dénoncé un fléau. « Il y a eu plein de fois des messages de menaces de mort, qui viennent de Corée, du Japon, des fans de Chine, d'Américains... Tu reçois des choses pas sympas. Alors les patineurs comme Ilia, il suffit que t'aies des fans du Japonais (ndlr : son plus grand rival Yuma Kagiyama), qui sont un peu hystériques, qui adorent le Japonais et qui n'aiment pas Ilia (Malinin), et bah ils vont lui écrire des mauvais messages. Il y a tout un tas de choses, donc oui, concrètement, ça a vraiment joué sur sa santé mentale. On voyait bien que c'était pas lui. D'habitude, Ilia c'est un fighter (un battant), un mec qui aime la compétition, et là, dès le début, dès l'épreuve par équipe, tu voyais qu'il n'était pas là », a révélé le chorégraphe le plus connu du patinage mondial.