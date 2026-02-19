JO d'hiver 2026 : Un athlète cyberharcelé, «il y a eu plein de menaces de mort»

Amadou Diawara

A la surprise générale, Mikhail Shaidorov a remporté l'épreuve de patinage artistique aux Jeux Olympiques d'hiver 2026, et ce, le vendredi 13 février. Le Kazakhstanais a réussi l'immense exploit de battre le grandissime favori : Ilia Malinin. Ayant chuté à deux reprises, l'Américain a totalement manqué sa prestation, ayant terminé à la huitième place. Trois jours plus tard, Ilia Malinin a affirmé qu'il avait sombré à cause du cyberharcèlement dont il est victime.

❄️ #MilanoCortina2026 | ⛸️ "J'ai eu plein de fois des menaces de mort" : Benoît Richaud raconte la pression en patinage, notamment pour l'Américain Ilia Malinin.



«Ça a vraiment joué sur sa santé mentale» « Sur la plus grande scène du monde, ceux qui semblent les plus forts peuvent encore mener des combats invisibles à l’intérieur d’eux-mêmes. Même vos souvenirs les plus heureux peuvent finir par être ternis par le bruit. La haine ignoble en ligne attaque l’esprit et la peur l’attire dans les ténèbres, peu importent les efforts que vous déployez pour rester sain d’esprit malgré la pression incessante et insurmontable. Tout cela s’accumule à mesure que ces moments défilent devant vos yeux, entraînant un effondrement inévitable. Voici cette version de l’histoire », a posté Ilia Malinin sur son compte Instagram.