Scène lunaire aux JO d’hiver 2026 : Un «invité surprise» débarque, «ça peut être dangereux»

Pierrick Levallet

C’est une scène lunaire qui s’est déroulée pendant l’épreuve de ski de fond dans le cadre des Jeux Olympiques d’hiver 2026 à Milan-Cortina. Alors que les athlètes étaient en train de franchir la ligne d’arrivée, un « invité surprise » s’est joint à la course. Ce dernier aurait d’ailleurs pu provoquer une scène assez dangereuse.

Une scène assez inattendue a eu lieu pendant l’épreuve de ski de fond des Jeux Olympiques d’hiver 2026 à Milan-Cortina. En pleines qualifications de l’épreuve de sprint libre, un candidat spécial s’est joint à la course. En effet, un chien visiblement inoffensif a voulu participer. Ce dernier a débarqué sur la piste de Tesero, d’abord attiré par une caméra sur rails. Il a ensuite fait le sprint au centre de la piste, en accompagnant la Croate Tena Hadzic et la Grecque Konstantina Charalampidou jusqu'à la ligne d'arrivée. Et cela n’a pas manqué d’émerveiller les commentateurs de France TV.

🐶🇮🇹 Un chien-loup a débarqué sur la piste de ski de fond des JO de Milan Cortina et a franchi la ligne d'arrivée



«Quelle image incroyable» « Regardez ça, un invité surprise ! Il ressemble à un chien loup, qui vient participer. Il est sur la piste, il va franchir la ligne d’arrivée dans quelques instants, on va prendre son temps de référence. [...] Quelle image incroyable » ont-il d’abord expliqué. Ils ont toutefois relevé une question de sécurité pour les athlètes, mais aussi pour l’animal qui a débarqué pendant l'épreuve.