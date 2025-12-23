Un crack au PSG : Le coup historique à l’étranger !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En remplaçant Iliman Ndiaye ce mardi, lors de la victoire du Sénégal face au Botswana (3-0), Ibrahim Mbaye est entré dans l’histoire de sa sélection. À 17 ans, l’ailier du PSG est devenu le plus jeune joueur de l’histoire des Lions de la Teranga à disputer un match à la Coupe d’Afrique des Nations.

Comme Achraf Hakimi, Ibrahim Mbaye a pris la direction du Maroc, où se déroule la Coupe d’Afrique des Nations. Ce mardi, le joueur du PSG faisait son entrée dans la compétition avec le Sénégal, large vainqueur face au Botswana (3-0), grâce à un doublé de Nicolas Jackson et un but de Cherif Ndiaye.

Mbaye plus jeune joueur de l’histoire du Sénégal à la CAN Une rencontre à laquelle Ibrahim Mbaye a participé. À une vingtaine de minutes du coup de sifflet final, l’ailier parisien a remplacé Iliman Ndiaye et est entré dans l’histoire du Sénégal. En effet, comme indiqué par Stats Foot, à 17 ans et 10 mois, il est devenu le plus jeune joueur à disputer un match avec les Lions de la Teranga lors de la CAN, devant Mamadou Diallo en 1990 (18 ans et 6 mois).