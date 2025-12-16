Signature d’un crack : C’est bouclé au PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À seulement 17 ans, Ibrahim Mbaye est la bonne surprise du début de saison au PSG, où son contrat vient d’ailleurs d’être prolongé. Au moment de la signature de son premier contrat professionnel, le club de la capitale avait inclus une option pour une prolongation d’un an supplémentaire, qu’il a activée.

Buteur lors de la réception de Rennes (5-0), Ibrahim Mbaye a enchaîné samedi sur la pelouse de Metz (2-3). L’ailier âgé de 17 ans n’a pas marqué, mais a été double passeur décisif et même élu homme du match, confirmant ainsi sa montée en puissance depuis le début de la saison, lui qui est régulièrement utilisé par Luis Enrique.

« On est prêt à lui donner de la continuité dans le temps de jeu » « Quand on donne autant d’opportunités à des joueurs, c’est que l’on croit en eux. Aujourd’hui, il a montré un peu plus que ce qu’il montre habituellement. Il a été plus libéré, s’est senti plus à l’aise et a fait de bonnes actions, tant avec que sans le ballon. Je suis très content, il y a encore un match pour lui avant son départ à la CAN. Et quand il reviendra, on est prêt à lui donner de la continuité dans le temps de jeu », confiait l’entraîneur du PSG à propos de l’international sénégalais (2 sélections) après la rencontre.