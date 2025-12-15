Officiel - Un attaquant quitte le PSG : Luis Enrique réagit !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

C'est désormais officie, Ibrahim Mbaye quittera le PSG temporairement cet hiver pour aller disputer la CAN avec sa sélection du Sénégal. Le jeune attaquant, qui a réalisé une grosse performance samedi soir sur la pelouse du FC Metz avec le PSG, a d'ailleurs reçu les éloges de Luis Enrique qui a réagi à son départ.

Auteur de deux passes décisives samedi soir avec le PSG sur le terrain du FC Metz en championnat (victoire 3-2), Ibrahim Mbaye (17 ans) a confirmé sa grosse montée en puissance des derniers mois avec son club formateur. Une progression qui lui a d'ailleurs permis de valider officiellement son ticket pour la CAN cet hiver avec le Sénégal, et Mbaye quittera donc bientôt le PSG le temps d'aller disputer cette compétition.

« Encore un match pour lui avant son départ » Interrogé en conférence de presse samedi après la rencontre, Luis Enrique a réagi à la performance XXL d'Ibrahim Mbaye et à son départ du PSG pour la CAN cet hiver : « Quand on donne autant d’opportunités à des joueurs, c’est que l’on croit en eux. Aujourd’hui, il a montré un peu plus que ce qu’il montre habituellement. Il a été plus libéré, s’est senti plus à l’aise et a fait de bonnes actions, tant avec que sans le ballon. Je suis très content, il y a encore un match pour lui avant son départ à la CAN. Et quand il reviendra, on est prêt à lui donner de la continuité dans le temps de jeu », a confié l'entraîneur du PSG.