Transferts : «Un accord a déjà été trouvé», le dossier bouillant de l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Sur la piste de Timothy Weah depuis plusieurs semaines, l’OM tient déjà un accord contractuel avec l’international américain, toutefois, les négociations bloquent avec la Juventus. Un dossier qui semble au point mort pour le moment, mais la direction olympienne a quoi qu’il arrive l’intention de recruter un joueur au poste de latéral droit.

Deux ans après son départ du LOSC, Timothy Weah (25 ans) veut revenir en Ligue 1. En ce sens, l’international américain (44 sélections) est déjà tombé d’accord avec l’OM, mais son retour dans le championnat de France n’est pas proche pour autant. Marseille peine à trouver un terrain d’entente avec la Juventus, où le joueur formé au PSG a encore trois ans de contrat.

L’OM et Weah sont déjà d’accord mais… « Un autre dossier qui sera très intéressant à suivre, qu’on suit aussi maintenant depuis plusieurs semaines, celui du jeune Timothy Weah, formé au Paris Saint-Germain et qui joue actuellement à la Juventus. Lui aussi est pisté par l’Olympique de Marseille. Un accord a déjà été trouvé entre l’OM et Weah sur la base d’un contrat de cinq ans. Maintenant, il faut que Marseille et la Juventus se mettent d’accord. Pour l’instant, c’est pas du tout le cas. On a publié cette semaine un communiqué du représentant de Timothy Weah, Badou Sambague, qui mettait un petit peu la pression sur la Juventus pour qu’il y ait un accord de trouvé avec l’OM. Mais le poste de latéral droit sera aussi à suivre pour l’Olympique de Marseille », a expliqué le journaliste Fabrice Hawkins dans l’émission After Mercato de RMC Sport.