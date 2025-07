Officiel - Aubameyang : L’annonce tant attendue de l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Du côté de l’OM, on avait démarré très fort le mercato estival avec 3 recrues : Angel Gomes, CJ Egan-Riley et Facundo Medina. Voilà que le total est désormais passé à 4 ce jeudi. En effet, comme annoncé depuis plusieurs jours maintenant, Pierre-Emerick Aubameyang fait son grand retour à Marseille. Après avoir passé un an en Arabie saoudite, le Gabonais retrouve donc l’OM.

Avec la Ligue des Champions à jouer cette saison, l’OM avait besoin de renforcer son effectif en quantité. Ainsi, un nouveau buteur était notamment recherché pour épauler Amine Gouiri. Après avoir notamment pensé à Matthis Abline, le club phocéen s’est finalement rabattu sur un joueur qu’il connait très : Pierre-Emerick Aubameyang. L’été dernier, le Gabonais avait quitté l’OM pour rejoindre l’Arabie Saoudite. Une expérience qui a finalement pris fin dernièrement avec la rupture de son contrat avec Al-Qadsiah. Libre, Aubameyang avait l’embarras du choix pour la suite de sa carrière, mais le voilà officiellement de retour à Marseille.

Aubameyang à l’OM, c’est officiel ! C’est ce jeudi que l’OM a officialisé la signature de Pierre-Emerick Aubameyang. « L’Olympique de Marseille est fier d’annoncer la signature de Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaquant international gabonais s’est engagé cet après-midi avec le club olympien », annoncé ainsi le club phocéen dans son communiqué.