Transfert : Un ovni va signer à l'OM !

Un an après son départ de l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang est en passe de faire son retour à Marseille. Malgré ses 36 ans, l'international gabonais devrait faire beaucoup de bien à Roberto De Zerbi la saison prochaine. D'ailleurs, Nicolas Girard rappelle que Pierre-Emerick Aubameyang était celui qui répétait le plus de courses à haute intensité lors de son premier passage à l'OM.

Transféré librement et gratuitement à l' OM lors de l'été 2023, Pierre-Emerick Aubameyang a rejoint Al Qadsiah il y a tout juste un an. Arrivé à Marseille ce mercredi, l'international gabonais est sur le point de faire son retour au Vélodrome .

«C'est lui qui avait encore les meilleures statistiques»

« Quel rôle peut-il avoir à l'OM alors qu'il vient de fêter ses 36 ans (le 18 juin) ? C'est un athlète, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est quelqu'un qui fait très attention à son hygiène de vie, il est toujours très affûté aujourd'hui encore. À l'entraînement, il tire les autres vers le haut, il amène tout le groupe avec lui. C'est un très bon joueur et vraiment une bonne personne. L'incertitude, ce sera l'accumulation des matches qu'il faudra gérer parce que jouer tous les trois jours, on ne l'encaisse pas de la même façon à 20 ans qu'à 36. Je ne sais pas quelle est l'idée du staff avec lui, quelle place il va occuper dans la hiérarchie des attaquants, mais c'est un très grand pro, il a une longue expérience et il met énormément de buts. Lors de son premier passage à l'OM, en 2023-2024, son âge posait question déjà... Et c'est lui qui avait encore les meilleures statistiques sur la répétition des courses à haute intensité en match, à plus de 25 km/h. Ces chiffres-là ne trompent pas. Il est tellement pro, il aime tellement le foot, qu'il est encore capable d'être très performant physiquement également », a affirmé Nicolas Girard, actuel préparateur physique d'Al Ittihad, lors d'un entretien accordé à L'Equipe.