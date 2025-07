Aubameyang, l'OM a déjà mieux !

Après une saison du côté d’Al-Qadisah, Pierre-Emerick Aubameyang va faire son grand retour à l’OM. Le club phocéen va pouvoir compter sur un renfort d’expérience donc, mais depuis le départ du Gabonais, beaucoup de choses ont changé. Certains joueurs se sont fait une place et Amine Gouiri partirait d’ailleurs avec une petite longueur d’avance sur l’ancien Gunner au sein de la hiérarchie offensive.

Le mercato de l’OM est en passe de grandement s’accélérer dans les prochains jours. Après avoir renforcé son milieu de terrain et sa défense, le club phocéen va apporter quelques corrections à son attaque. Arrivé mercredi soir à l’aéroport de Marignane, Pierre-Emerick Aubameyang va bientôt signer son contrat avec Marseille et donc faire son grand retour après une aventure d’un an en Arabie saoudite.