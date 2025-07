Mercato - OM : Cette star est partie pour l'argent !

Lors du dernier mercato estival, Pierre-Emerick Aubameyang (36 ans) a quitté l'OM de Pablo Longoria. En effet, l'attaquant gabonais a rejoint Al-Qadsiah pour une somme proche de 9M€. D'après Nicolas Girard, ancien préparateur physique du club marseillais, Pierre-Emerick Aubameyang a migré vers l'Arabie Saoudite pour des raisons financières.

«Il avait été attiré par l'énorme proposition financière d'Al-Qadsiah»

« Êtes-vous surpris de voir Pierre-Emerick Aubameyang revenir à l'OM un an seulement après son départ ? C'est un club qu'il aime vraiment. Quand il est parti, il avait été attiré par l'énorme proposition financière d'Al-Qadsiah, bien sûr, mais je pense qu'il avait aussi un peu peur de l'instabilité à Marseille. J'ai l'impression que c'est plus stable maintenant, il y a d'autres grands joueurs d'expérience dans l'effectif, un entraîneur qui enchaîne une deuxième saison (Roberto De Zerbi). Et c'est un club qui lui convient bien », a déclaré Nicolas Girard, actuel préparateur physique d'Al Ittihad. Arrivé à Marseille ce mercredi, Pierre-Emerick Aubameyang est sur le point de faire son retour à l'OM.