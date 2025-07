Transfert à 25M€ : Il signe immédiatement pour débarrasser l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Buteur ce mardi face à Valence lors de la préparation de l’OM, Jonathan Rowe montre qu’il peut avoir sa place dans l’équipe de Roberto De Zerbi. Mais pour l’Anglais, ça pourrait être compliqué de jouer cette saison avec le recrutement XXL d’Igor Paixao et le fait que Pierre-Emerick Aubameyang puisse également jouer à gauche. Rowe ne ferait-il alors pas mieux de quitter l’OM ? Il y a des offres qui seront impossibles à refuser.

Dernièrement, l’OM a bouclé deux nouveaux départs avec les ventes de Quentin Merlin et Valentin Rongier au Stade Rennais. Alors que le club phocéen a empoché 22,5M€ dans l’histoire, d’autres partants s’ajouteront à la liste dans les semaines à venir. Qui fera alors ses valises et quittera l’effectif de Roberto De Zerbi ? Des questions pourraient notamment se poser sur Jonathan Rowe. Arrivé à l’OM l’été dernier, l’Anglais susciterait déjà des convoitises en Angleterre et en Italie et cela pourrait faire entrer 20M€ dans les caisses olympiennes.

Un avenir à l’OM pour Rowe ? Le cas Jonathan Rowe interroge en ce mercato estival, encore plus avec les arrivées d’Igor Paixao et de Pierre-Emerick Aubameyang qui vont imposer une grosse concurrence dans le couloir gauche. Partira ? Ne partira pas ? Au micro de L’After Foot, Walid Acherchour s’est exprimé sur l’Anglais de l’OM, confiant tout d’abord : « La question que je me pose avec Jonathan Rowe c’est : est-ce qu’il va rester au club ? Aubameyang est capable de jouer à gauche, Paixao, tu as mis 35M€, c’est pour qu’il joue et le développer. Je sais que Rowe a un gros marché en Italie, en Premier League. Il a fait de belles choses en Championship. Il a une cote. Il peut rester à l’OM, il peut être intéressant en rotation ».