Mercato - OM : Les indices balancés en direct sur le prochain transfert !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Parmi les recrues de l’OM arrivées cet été, on retrouve deux défenseurs centraux. CJ Egan-Riley et Facundo Medina ont ainsi rejoint l’effectif de Roberto De Zerbi, mais voilà que le club phocéen ne voudrait pas en rester là. En effet, un nouveau joueur serait attendu à l’OM dans ce secteur dans les semaines à venir et Walid Acherchour en a d’ailleurs dit plus sur ce qui est recherché à Marseille.

Arrivé à Marseille ce mercredi, Pierre-Emerick Aubameyang est en passe de devenir la 4ème recrue estivale de l’OM. Mais le Gabonais ne devrait toutefois pas être le dernier renfort. Alors que le recrutement d’Igor Paixao est également imminent, le club phocéen travaille sur d’autres dossiers. L’une des priorités est notamment de faire venir un nouveau défenseur central après avoir déjà recruté CJ Egan-Riley et Facundo Medina. A ce propos, Walid Acherchour expliquait d’ailleurs pour Winamax : « Je sais qu’ils avancent sur un top central, un jeune en devenir. Ils travaillent sur des jeunes de moins de 23 ans qui ont montré de belles choses, et pas forcément dans les cinq grands championnats ».

« Ils sont sur une stratégie de joueur U23 à fort potentiel » Présent au micro de RMC ce mercredi soir, Walid Acherchour en a rajouté une couche sur les plans de l’OM dans cette quête d’un défenseur central, alors que le nom de Joel Ordonez a notamment été annoncé. Lors de L’After Foot, le consultant a annoncé : « Pour moi la priorité, c’est le défenseur central. (…) Les échos que j’ai c’est qu’ils sont toujours sur un défenseur central. C’était l’un des enjeux prioritaires comme l’ailier gauche avec Paixao. Ils sont sur une stratégie de joueur U23 à fort potentiel qui a déjà montré de belles choses dans son club. Ils sont sur des beaux dossiers. (…) Ordonez ? Je n’ai pas de noms mais c’est dans ce type de piste là ».