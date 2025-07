10M€ : Le transfert «exceptionnel» au PSG qui le fait halluciner !

Le PSG est sur le point de se débarrasser officiellement de l’un de ses indésirables. Milan Skriniar va en effet quitter le club de la capitale dans les prochaines heures. Fenerbahçe va définitivement le recruter contre un chèque de 10M€. Le transfert du défenseur central slovaque fait d’ailleurs halluciner Walid Acherchour.

Milan Skriniar va quitter le PSG !

En effet, le PSG et Fenerbahçe se sont visiblement entendus autour de la somme de 10M€ pour Milan Skriniar. José Mourinho souhaitait récupérer le joueur de 30 ans en vue de la saison prochaine. Il ne s’agirait plus que d’une question de temps avant que le transfert ne soit officiel. Et cela n’a pas manqué de faire halluciner Walid Acherchour.