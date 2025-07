PSG - 45M€ : Un très gros coup se confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours dans l'attente du départ de plusieurs joueurs jugés indésirables, le PSG touche au but dans plusieurs dossiers. Milan Skriniar va effectivement s'engager avec Fenerbahçe tandis que Randal Kolo Muani se rapproche d'un nouveau prêt à la Juventus. D'après la presse italienne, la Vieille Dame a revu son offre à la hausse pour l'attaquant français et touche désormais au but.

Cet été, l'une des priorités du PSG sera de vendre la plupart de ses joueurs jugés indésirables. Et ils sont nombreux. Milan Skriniar va s'engager définitivement avec Fernerbahçe. Un transfert qui devrait rapporter environ 10M€ aux Parisiens qui s'apprêteraient également à boucler le départ de Randal Kolo Muani, qui sort d'un prêt de six mois abouti à la Juventus.

La Juve touche au but pour Kolo Muani Par conséquent, le club turinois espère conserver Randal Kolo Muani mais peine à trouver un terrain d'entente avec le PSG qui, à défaut d'un transfert définitif, espère qu'une option d'achat obligatoire soit incluse dans l'opération. Les discussions butent donc sur ce point, mais les positions se seraient rapprochées ces dernières heures puisque la Juventus espère pouvoir compter sur l'attaquant français le plus rapidement possible. Ainsi, selon les informations de La Gazzetta dello Sport, la Juve aurait fait des efforts en revoyant son offre à la hausse.