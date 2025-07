Transfert historique : L’OM va refaire le coup ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Malgré CJ Egan-Riley et Facundo Medina, l’OM n’en aurait pas fini avec son recrutement en défense centrale. En effet, le club phocéen chercherait encore et toujours un profil dans ce secteur et c’est ainsi que le nom de Joel Ordonez est apparu ce mercredi. Mais pour recruter l’Equatorien, il va falloir sortir le chéquier. L’OM doit-il alors faire une folie ?

Après Vitinha, le record du plus gros transfert à l’OM va tomber. En effet, au terme d’un long feuilleton qui n’a pas tout le temps été simple, le club phocéen est parvenu à un accord avec Feyenoord pour l’achat d’Igor Paixao. Priorité au poste d’ailier gauche à Marseille, le Brésilien a été acheté pour un montant global de 35M€. Paixao devient ainsi le joueur le plus cher de l’histoire de l’OM, mais voilà que ce record pourrait prochainement être partagé sur la Canebière.

Après Paixao, 35M€ pour Ordonez ! L’OM a donc cassé la tirelire pour recruter Igor Paixao et il va falloir en faire de même si le club phocéen veut s’offrir Joel Ordonez. Aujourd’hui à Bruges, le défenseur central équatorien serait pisté par la direction olympienne pour densifier encore un peu plus l’arrière-garde de Roberto De Zerbi. A 21 ans, Ordonez es promis à un bel avenir, mais du côté de la Belgique, on ne le laissera pas partir aussi facilement. C’est ainsi que Mohamed Toubache-Ter a fait savoir qu’il faudrait compter 35M€ pour l’avoir, soit donc autant que ce que l’OM a payé pour Paixao.