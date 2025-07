Transfert à l'OM : Le réglement de comptes dans la presse !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Annoncé à l'OM depuis quelque temps désormais, Timothy Weah se serait déjà mis d'accord avec les dirigeants marseillais pour son futur contrat. Cependant, à cause des mauvaises intentions d'un dirigeant de la Juventus, tout se serait compliqué pour son départ à l'Olympique de Marseille. Ce sont les propos tenus par son agent qui est monté au créneau dans la presse.

«Deux cherchent des solutions et une personne crée des problèmes»

Et maintenant ? Il semblerait que la Juventus fasse ralentir les négociations entre les parties concernées. Jusqu'ici resté silencieux, l'agent de Timothy Weah a craqué dimanche en tenant un discours à charge envers un membre de la direction du club bianconero.

« La Juve est un club fantastique. Le département sportif est géré par trois personnes. Deux ont la classe et une autre se cherche encore. On ne va pas lui en vouloir pour cela. Deux cherchent des solutions et une personne crée des problèmes. Et cela on ne peut pas laisser passer. Tim Weah, toujours professionnel, a été écarté durant le Mondial. Cette personne a bâclé sa Coupe du monde, a voulu le forcer à aller là où il souhaitait. Aujourd’hui, par vengeance il demande une fortune et attend une offre de Premier League qui ne viendra pas et ne sera ne sera jamais validée par nous ».