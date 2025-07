Une star sur le départ, l’annonce qui ne va pas plaire à l’OM

Axel Cornic

Après avoir longtemps été décrié, Leonardo Baerdi a mis tout le monde d’accord, en devenant l’un des leaders de l’Olympique de Marseille. Mais voilà que son avenir fait parler, puisque le défenseur central serait suivi à l’étranger et notamment en Italie, avec la Juventus et l’AS Roma qui aimeraient l’arracher à Roberto De Zerbi.

Décidément, tout change très vite dans le football. Il y a encore un an, Leonardo Balerdi était la cible favorite des quolibets du Vélodrome. Mais l’Argentin est devenu sous les ordres de Roberto De Zerbi l’un des meilleurs éléments de l’OM, dont il est désormais le capitaine. Et au sein du club, on aimerait le garder à tout prix...

Balerdi a la cote en Serie A Il n’y a pas qu’à Marseille qu’on s’est rendus compte du talent de Balerdi ! Depuis le début du mercato estival, en Italie on parle beaucoup de l’intérêt prononcé de la Juventus, où Igor Tudor aimerait beaucoup retrouver le joueur qu’il a bien connu par le passé à l’OM. Mais il y aurait également l’AS Roma, où Gian Piero Gasperini apprécierait beaucoup le joueur et souhaiterait miser sur lui, afin de lancer son projet dans la capitale transalpine.