OM : Il fait le buzz sur les réseaux sociaux !

Capitaine de l'OM, Leonardo Balerdi est le roc défensif de Roberto De Zerbi. L'international argentin de 26 ans est cependant non maladroit devant le but. Il l'a déjà prouvé avec l'Albiceleste pendant un entraînement et a remis ça avec l'Olympique de Marseille ces dernières heures. Explications.

Intertitre 1 Leonardo Balerdi devient coutumier du fait. Pendant une trêve internationale avec l'Argentine, le défenseur de l'OM avait déjà surpris son monde sur le sol sud-américain en inscrivant un beau retourné acrobatique lors d'une séance d'entraînement.

Les attaquants régalent à l'entraînement Entre les Pays-Bas et Andorre pour les stages de préparation de la saison 2025/2026 de l'OM, Leonardo Balerdi a remis ça. Dans le cadre d'un spécifique finition aux côtés d'Amine Gouiri, Neal Maupay et Mason Greenwood, le défenseur central argentin était l'intrus au milieu de tous ces attaquants. Néanmoins, il est celui qui a signé les gestes les plus inspirés devant le but.