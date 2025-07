OM - Arabie Saoudite : Un deal est validé

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Critiqué ces derniers mois pour ses performances en baisse, Ismaël Bennacer reste pourtant un joueur de haut niveau selon Nasser Sandjak, ancien international algérien. Dans un entretien récent, ce dernier explique les difficultés traversées par le milieu du Milan AC, prêté à l'OM la saison dernière et qui pourrait découvrir un nouvel environnement cet été.

Arrivé à l’ OM l’hiver dernier sous forme de prêt , Ismaël Bennacer avait suscité beaucoup d’attentes. Son profil de milieu travailleur, capable de casser les lignes et d’assurer un pressing intense, correspondait parfaitement à l’exigence de jeu de Roberto de Zerbi . Pourtant, après des débuts prometteurs, le joueur formé à Arsenal a peu à peu décliné physiquement, laissant certains observateurs dubitatifs quant à son rendement réel. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité , l' OM ne dit pas non à l'idée de le conserver, mais pas en le recrutent définitivement. Une proposition refusée par le Milan AC .

Bennacer reçoit un soutien

Ancien international algérien, Nasser Sandjak a tenté d'expliquer les difficultés rencontrées par Bennacer à l'OM. « A Marseille, il avait très bien débuté, mais ses performances ont ensuite un peu décliné. Il ne faut pas oublier cependant qu’il revenait d’une longue blessure au mollet. Près de quatre mois sans jouer, c’est long et il est toujours difficile de revenir. Or, Bennacer a un jeu exigeant physiquement. C’est un joueur qui a besoin d’être à 100 %. Or, depuis plus de deux ans, il a connu de sérieuses blessures. Et ce sont des périodes difficiles à gérer. Il faut du temps pour retrouver le rythme, il ne faut pas reprendre trop vite, trop tôt. Bennacer a dû se battre à chaque fois pour revenir et retrouver sa place. C’est sans doute ce qui explique que depuis 2023, ses performances ne sont pas aussi bonnes qu’avant » a-t-il déclaré.