OM - Habib Beye : C'est confirmé !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cette semaine, Valentin Rongier et Quentin Merlin ont tous deux quitté l’OM afin de s’engager en faveur du Stade Rennais. Deux renforts de taille pour Habib Beye, qui s’est dit très satisfait de cette double opération bouclée à Marseille. L’ancien défenseur a d’ailleurs confirmé que la venue du milieu de terrain et du latéral gauche étaient des priorités pour le mercato du club breton.

Il s’agit d’un gros coup sur le mercato en Ligue 1. Après une saison tourmentée, le Stade Rennais veut croire à un renouveau avec Habib Beye aux commandes. Arrivé sur le banc du club breton en fin de saison dernière, l’ancien technicien du Red Star va avoir du pain sur la planche. En attendant, ce dernier a vu son effectif être renforcé par les arrivées cette semaine de Valentin Rongier et de Quentin Merlin qui ont quitté l’OM .

Rongier et Merlin débarquent à Rennes

Une double opération ambitieuse, et qui aura coûté 22,5M€ à Rennes. Les deux anciens joueurs du FC Nantes ont décidé de ne pas poursuivre à l’OM, et auront sans aucun doute une place de choix dans le système mis en place par Habib Beye chez les Rouge et Noir. Avant de disputer son premier match amical de l’été ce samedi, l’entraîneur du club breton s’est réjouit de ces deux arrivées, affirmant qu’elles étaient prioritaires sur le mercato.