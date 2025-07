Transfert à 35M€ : Le terrible coup à l’OM

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors qu’Igor Paixão (Feyenoord Rotterdam) aurait donné son accord pour rejoindre l’OM, les négociations sont ralenties par le double jeu de son agent. Si ce dernier a affiché sa volonté de voir son joueur signer à l’OM, il continue parallèlement à discuter avec Leeds et à proposer l’ailier à la Roma. Un dossier devenu très complexe.

Le transfert d’Igor Paixão à l’OM semblait en bonne voie. L’ailier brésilien, valorisé 35M€ et sous contrat avec le Feyenoord, aurait donné son feu vert pour rejoindre Marseille, séduit par le projet sportif de Roberto De Zerbi et l’idée d’évoluer en Ligue des champions. Mais malgré cette volonté claire du joueur, le dossier se complique considérablement, notamment à cause des manœuvres de son agent.