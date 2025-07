Mercato : Un véritable patron quitte l’OM !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après six saisons passées à l’OM, Valentin Rongier a été transféré du côté du Stade Rennais aux côtés de Quentin Merlin cette semaine. Le milieu de terrain de 30 ans va apporter de l’expérience dans l’entrejeu de la formation d’Habib Beye. De son côté, l’entraîneur du club breton se dit ravi de l’arrivée d’un véritable leader au sein de son groupe.

Le Stade Rennais a bouclé deux gros transferts à l’OM . Pour 22,5M€, le club breton a décidé de se renforcer avec les signatures de Quentin Merlin et de Valentin Rongier . Les deux anciens Marseillais vont avoir un rôle important sous les ordres d’Habib Beye à Rennes . Après six saisons passées à l’OM , Rongier va devenir un cadre du milieu de terrain rennais.

Avant de démarrer sa pré-saison avec un amical contre Nantes ce samedi, Habib Beye est revenu plus en détail sur l’arrivée de Valentin Rongier , qu’il considère comme un véritable leader. Le coach rennais a vanté son « expérience et sa maturité. Il a été un élément très important à l'OM dans le fait d'être un leader dans l'équipe et j'avais besoin de ce que j'appelle très souvent des joueurs-coaches, qui sont capables d'être des relais et d'analyser le tempo d'un match, et d'être aussi leaders dans le groupe. »

« Il fera partie de ces joueurs qui nous amèneront cette stabilité émotionnelle »

« C'est un joueur qui arrive avec des objectifs très élevés et qui a connu une pression d'objectif. Et il faut se rendre compte que les objectifs seront différents cette saison et qu'il faut les assumer, et pour ça il faut des joueurs qui aient la maturité d'endosser cette pression au quotidien et semaine après semaine, ça demande de la stabilité et je pense qu'il fera partie de ces joueurs qui nous amèneront cette stabilité émotionnelle pour continuer à progresser », conclut Habib Beye à propos de Valentin Rongier, dans des propos rapportés par l’Equipe.