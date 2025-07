Mercato - OM : La décision fracassante annoncée pour Greenwood !

Buteur ce samedi face à Gérone, Mason Greenwood affiche une forme exceptionnelle durant cette préparation de l’OM. Alors que l’Anglais en est déjà à 5 buts, ça n’annonce que du bon pour la saison à venir. Et d’ici la clôture du marché des transferts, il n’y aura aucune surprise concernant l’avenir de Greenwood. C’est en tout cas ce qu’on promet au sein de la direction olympienne, très ferme concernant le cas du numéro 10 olympien.

Cette saison, l ’OM compte donc sur un très grand Mason Greenwood pour espérer aller le plus haut possible. D’ailleurs, si certaines questions ont pu se poser sur l’avenir du Britannique, tout serait désormais très clair. En effet, ce dimanche, La Provence fait savoir que la direction de l’ OM a mis Greenwood au centre de son projet. En conséquence, la porte serait fermée à double tour concernant un potentiel départ. Le club phocéen ne compterait ainsi écouter aucune offre, peu importe le club ou le montant pour l’ancien de Manchester United .

« On a un autre Mason cette année »

Mason Greenwood devrait donc bel et bien connaitre sa deuxième saison sous le maillot de l’OM. Et pour ce nouvel exercice, l’Anglais apparait comme complètement métamorphosé, c’est en tout cas ce qu’a expliqué Roberto De Zerbi ce samedi après la victoire face à Gérone. « Oui, il a été top. Il s’est présenté encore sous son meilleur visage. On a un autre Mason cette année. On sent les fruits de sa première saison à l’OM. Il a gagné en régularité, il a travaillé pendant les vacances. S’il continue comme ça… Il est plus fort que les autres », a confié l’entraîneur de l’OM à propos de Greenwood.