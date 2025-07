Mercato : L’OM annonce trois signatures de folie !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après un match amical contre Gérone ce samedi (2-0), Roberto De Zerbi a dressé un bilan très positif de ses premières recrues estivales. Facundo Medina, Angel Gomes et surtout CJ Egan-Riley ont reçu les éloges du coach marseillais, qui voit déjà en eux des éléments clés de son projet de jeu.

Roberto De Zerbi ne cache pas sa satisfaction. À l’issue du match de préparation face à Gérone ce samedi, l’entraîneur de l'OM a pris la parole en conférence de presse pour saluer l’arrivée de ses trois premières recrues estivales : Angel Gomes, CJ Egan-Riley et Facundo Medina. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est emballé par le recrutement opéré par Pablo Longoria et Medhi Benatia. « Très bien, ce sont des joueurs forts tous les trois » a lâché le technicien de l'OM, avant d'évoquer plus en profondeur le talent de ses recrues.