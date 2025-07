OM : La presse italienne annonce le transfert de l’été ?

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le dossier Giacomo Raspadori (Napoli) suscite de nombreuses convoitises en Europe, et l’Olympique de Marseille, sous la direction de De Zerbi, pourrait se positionner pour enrôler l’attaquant italien. Tandis que l’Atalanta Bergame attend le bon moment pour passer à l’action, le club phocéen apparaît comme un candidat sérieux dans ce dossier très disputé.

Dans l’ombre, l’OM travaille à étoffer son secteur offensif. Depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi, le club affiche ses ambitions et cible des joueurs capables d’apporter polyvalence et créativité. Alors que l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang ne serait plus qu'une question de temps, un autre buteur pourrait être ciblé.