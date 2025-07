OM : La surprise signée De Zerbi !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’OM se rend en Andorre ce vendredi pour poursuivre sa préparation estivale, Roberto De Zerbi a décidé de réduire son effectif. En ce sens, trois joueurs du centre de formation, Kelian Le Pironnec, Fodé Camara et Max Corbon, ont été renvoyés à Marseille, mais pas Yanis Sellami, qui n’avait pourtant pas été convoqué pour le début du stage aux Pays-Bas.

Trois joueurs du centre de retour à Marseille

En effet, comme indiqué par La Provence, Roberto De Zerbi a décidé de réduire son effectif. En ce sens, Kelian Le Pironnec (19 ans), Fodé Camara (18 ans) et Max Corbon (18 ans) vont retourner à Marseille et intégrer l’équipe Pro 2. L’entraîneur de l’OM a donc conservé quatre jeunes du centre, parmi lesquels on retrouve Robinio Vaz (18 ans), Keyliane Abdallah (19 ans) et Darryl Bakola (17 ans).