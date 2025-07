De Zerbi - OM : La discussion secrète pour un transfert

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Agente de joueurs bien connue dans le milieu, Jennifer Mendelewitsch a eu l’occasion de rencontrer Roberto De Zerbi lors de son passage à Brighton entre 2022 et 2024, dans le cadre de discussions autour d’un éventuel transfert. Un échange professionnel qui lui a permis de cerner davantage la personnalité du technicien italien, aujourd’hui à la tête de l’OM.

Mendelewitsch évoque sa rencontre avec De Zerbi

De son côté, Jennifer Mendelewitsch, agente de joueurs, a également eu l’occasion de croiser De Zerbi lors de son passage à Brighton. Et selon elle, le technicien italien peut aussi transmettre de bonnes ondes à ses joueurs. « Il transmet de la confiance. J’ai eu la chance de le rencontrer et de discuter avec lui durant une heure durant son passage à Brighton. Parce qu’on était en discussion pour faire venir un joueur. On comprend que son interview est sincère, il ne se cache pas. Il arrive à transmettre beaucoup de choses à ses joueurs, mais c’est une personne qui peut aussi péter un câble, dégoupiller rapidement. Quand il n’est pas satisfait, il peut partir. Et ça ne s’est pas très bien terminé à Brighton, parce qu’il estimait que ses dirigeants ne le mettaient pas dans les bonnes conditions » a-t-elle déclaré.